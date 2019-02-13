2019-02-13T10:49:11+03:00
Происшествия

Женщина грозилась задушить и убить лопатой медиков и полицейских

САПОЖКОВА Александра
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56-летняя жительница Майминского района Республики Алтай пойдет под суд за то, что грозилась расправиться с врачами «скорой помощи» и полицейскими.

Как сообщили в региональном Следственном управлении СК, в августе 2018 года женщина распивала алкоголь с 29-летним сыном. Ночью молодому человеку стало плохо, и мать вызвала «скорую помощь». Когда прибыла бригада, она начала угрожать врачу убийством. А когда прибыли сотрудники полиции, чтобы утихомирить разбушевавшуюся мать, та встретила их с лопатой в руках и стала ею замахиваться.

- В итоге женщина нанесла несколько ударов по руке полицейского, а затем стала душить его, - рассказали в ведомстве.

Дело возбудили по статьям «Угроза убийством» и «Применение насилия в отношении представителя власти». Оно направлено в Майминский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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