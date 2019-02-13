2019-02-13T10:32:27+03:00
Экономика

Большинство алтайских семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Большинство алтайских семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условийБольшинство алтайских семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условийФото: Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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За время действия социальной программы по поддержке семей с детьми в Алтайском крае за сертификатами на материнский капитал обратились почти 164 тысячи семей.

Как сообщает пресс-служба городской администрации со ссылкой на начальника отдела социальных выплат ОПФР по Алтайскому краю Яну Позднякову в нашем регионе, как и прежде самым популярным направлением расходования средств материнского капитала является улучшение жилищных условий семей. Только на эти цели в крае направлено 49 млрд 940 млн рублей.

На единовременные выплаты за все годы реализации программы из средств материнского капитала было перечислено 2 млрд 147 млн руб. Немного уступает по популярности, но остается стабильно востребованным использование материнского капитала на образование детей. В этом направлении освоено 299 млн рублей.

Менее популярное направление – перевод средств на накопительную пенсию мамы, в регионе 66 подобных практик, что в денежном эквиваленте составило 6, 7 млн рублей. Также на сегодняшний день принято одно заявление на адаптацию ребенка с ограниченными возможностями, сумма перечисления составила 39 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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