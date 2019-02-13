К условному сроку приговорили бывшую главу алтайского сельсовета

13 Февр. 10:21 2019-02-13T10:21:29+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывшая глава одного из сельсоветов Тальменского района приговорена к условному сроку.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, в 2015 и 2016 годах женщина, будучи главой сельсовета, изготовила и подписала четырем местным жителям фальшивые выписки из похозяйственных книг. На основании этих документов они незаконно оформили право собственности на землю для ведения личного подсобного хозяйства.

Приговором суда бывшей главе сельсовета назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком в 2,5 года. Кроме того, она лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления на 2,5 года.

Читайте также

Чиновника из Алтайского края назначили заместителем министра туризма Бурятии

Бывший начальник отдела развития туризма управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Денис Ивлев теперь будет трудиться в Бурятии (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU