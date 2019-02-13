Грабители избили железнодорожника на станции Алтайская
На станции Алтайская получил тяжелую травму один из работников транспортного предприятия. 55-летний мужчина попытался остановить грабителей, за что и поплатился.
Как сообщили в пресс-службе линейного управления МВД, работник увидел, как двое злоумышленников похищают железнодорожные детали.
- Он попытался их задержать, но при этом один из грабителей напал на работника. На помощь потерпевшему пришли коллеги. Они удерживали злоумышленников до приезда полицейских, - рассказали в ведомстве.
Пострадавшего госпитализировали с ушибом мозга, переломом черепа и другими травмами головы.
Злоумышленниками оказались двое братьев из Первомайского района. Младший, 42-летний, ранее был судим за грабеж, а старший, 45-летний, - за наркотики. На предприятии они успели прихватить части тормозных систем грузового состава.
Дело возбудили по двум статьям - умышленное причинение тяжкого вреда здоровью и кража. Им грозит тюремный срок до восьми лет.
ИСТОЧНИК KP.RU