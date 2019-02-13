2019-02-13T09:35:36+03:00
Происшествия

Житель Алтайского края забил родного дядю клюкой и ножом

Дарья САВЕНКО
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От полученных телесных повреждений 45-летний мужчина скончался на месте происшествия.От полученных телесных повреждений 45-летний мужчина скончался на месте происшествия.Фото: Дарья САВЕНКО
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Житель Кытмановского района предстанет перед судом за убийство родственника. Инцидент произошел 23 ноября прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, между мужчиной и его родным дядей из-за денег произошел конфликт. Молодой человек, взяв стоящую у печи металлическую клюку, начал избивать ей родственника по голове и телу, а после – несколько раз ударил ножом. От полученных телесных повреждений 45-летний мужчина скончался на месте происшествия.

Кроме того, следствием доказана причастность обвиняемого к незаконному приобретению и хранению у себя дома для личного потребления наркотика растительного происхождения в крупном размере.

В ведомстве отмечают, что на момент убийства мужчина находится в состоянии наркотического и алкогольного опьянения. Он свою вину признал полностью.

ИСТОЧНИК KP.RU

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