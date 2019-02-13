2019-02-13T08:13:56+03:00
Общество

Чиновника из Алтайского края назначили заместителем министра туризма Бурятии

Дарья САВЕНКО
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Официальный сайт Алтайского краяОфициальный сайт Алтайского края
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Бывший начальник отдела развития туризма управления Алтайского края по развитию туризма и курортной деятельности Денис Ивлев теперь будет трудиться в Бурятии.

Как сообщает «Политсибру», в понедельник, 12 февраля, глава Республики Алексей Цыденов подписал постановление о назначении Дениса Ивлева на должность заместителя министра туризма - председателя Комитета продвижения туристского продукта и поддержки субъектов туристской индустрии.

Претендовали на этот пост более 30 человек. Ивлев получил должность по результатам конкурса. С чиновником заключили контракт с испытательным сроком шесть месяцев.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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