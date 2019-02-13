2019-02-13T08:00:32+03:00
Общество

В Алтайском крае на карантин закрыты 20 школ и 42 детских сада

Дарья САВЕНКО
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20 школ и 42 детских сада закрыты на карантин.20 школ и 42 детских сада закрыты на карантин.Фото: Дарья САВЕНКО
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По данным на 12 февраля, в Алтайском крае 20 школ и 42 детских сада закрыты на карантин. Частично закрыты 94 класса в 32 школах и 279 групп в 130 школах. Эти цифры постепенно снижаются.

В пресс-службе регионального Роспотребнадзора отмечают, что с 4 по 10 февраля в поликлиники Алтайского края обратились 26 тысяч человек, заболевшие ОРВИ и гриппом. Среди заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют 57,8%.

В Алтайском крае обеспечена готовность медицинских организаций и лабораторной базы к подъему заболеваемости ОРВИ и гриппом. Медицинские организации обеспечены запасом лекарственных препаратов, дезинфицирующих средств и средств индивидуальной защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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