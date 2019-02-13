2019-02-13T07:57:43+03:00
Общество

Конкурс на благоустройство Мемориалов Славы проводят алтайские справедливороссы

Анна СЕМИНА
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Конкурс на благоустройство Мемориалов Славы проводят алтайские справедливороссыКонкурс на благоустройство Мемориалов Славы проводят алтайские справедливороссыФото: предоставлено пресс-службой
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Алтайское отделение партии «Справедливая Россия» проводит конкурс на благоустройство Мемориалов Славы.

Его проводят в преддверии празднования 75-летия победы над фашизмом.

- Проведение этого конкурса, на наш взгляд, позволит не только навести порядок на Мемориалах Славы, но и найти уникальные, но по ряду причин сегодня заброшенные обелиски и памятники. Это наша история, наши корни. Несправедливо, если они будут погибать, – отметила Секретарь Бюро Совета регионального отделения партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ в Алтайском крае Анна Коваленко.

В партии считают, что сохранение мемориалов – это самое меньшее, что могут сделать потомки ветеранов. Однако через их содержание, мы может выразить безмерную благодарность победителям Великой Отечественной Войны.

Конкурс проходит в рамках федерального социально-патриотического проекта партии «ПОД ЗНАМЕНЕМ ПОБЕДЫ». Заявки принимаются до 31 марта по электронной почте: nusj_85@mail.ru. Также можно принести лично по адресу 656015 г. Барнаул, ул. Деповская, 7, офис А-202. По итогам конкурса будут отобраны пять лучших работ. Затем будут эти Мемориалы, а 9 мая проведут их торжественное открытие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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