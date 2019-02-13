За прошлую неделю ОРВИ и гриппом заболели 26 тысяч жителей Алтайского края

13 Февр. 07:44 2019-02-13T07:44:57+03:00

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С 4 по 10 февраля в поликлиники Алтайского края обратились 26 тысяч человек, заболевших ОРВИ и гриппом. Это на 51% выше эпидемического порога

Как рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, превышение эпидемического порога отмечается среди взрослых и детей в возрасте 7-14 лет. Среди заболевших ОРВИ дети до 14 лет составляют 57,8%. В сравнении с предыдущей неделей отмечается снижение заболеваемости на 19%.

Среди заболевших ОРВИ продолжается циркуляция вирусов гриппа, также регистрируются вирусы не гриппозной этиологии (вирусы парагриппа, аденовирусы, РС-вирусы).

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ИСТОЧНИК KP.RU