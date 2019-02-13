Строительство театра кукол «Сказка» в Барнауле выполнили наполовину

13 Февр. 07:27 2019-02-13T07:27:47+03:00

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В Барнауле продолжается строительство театра кукол «Сказка». В настоящее время работы выполнены почти на 50%.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, накануне, 12 февраля, на объекте побывали министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Иван Гилев, министр культуры региона Елена Безрукова и директор театра кукол Надежда Васильева.

Согласно проекту, двухэтажное здание театра сможет принять более двухсот гостей. На первом этаже сделают помещения для зрителей, буфет с обеденным залом, лифтовой холл, игровую комнату. На втором этаже должны появиться музей театра и административные помещения. Сдача объекта запланирована на лето 2019 года. Стоимость контракта составляет 297,5 миллиона рублей.

Главный инженер подрядной организации Александр Жокин рассказал, что на текущий момент на объекте выполнили устройство водомерного узла, в подвале монтируют внутренние инженерные сети, завершают устройство теплового узла. На первом и втором этажах возводят кирпичные перегородки, выполняют устройство ходовых мостиков и галерей под установку навесного оборудования зрительного зала.

Строители уже завершили устройство авансцены, ложи управления звуком и металлоконструкций каркаса сцены.

ИСТОЧНИК KP.RU