2019-02-13T07:02:42+03:00
Происшествия

Житель Ярового «заплатил» за опрос 60 тысяч рублей

Дарья САВЕНКО
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Житель Ярового «заплатил» за опрос 60 тысяч рублейЖитель Ярового «заплатил» за опрос 60 тысяч рублейФото: Дарья САВЕНКО
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Житель города Ярового стал жертвой мошенников в интернете.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, накануне 58-летний мужчина прошел на сайте в интернете опрос якобы о деятельности одного из известных банков. По его словам, он сказал неизвестным только последние четыре цифры своей банковской карты, чтобы подтвердить пользование услугой банка. После этого с его банковской карты списались 60 тысяч рублей.

Сейчас полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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