13 Февр. 06:27 2019-02-13T06:27:45+03:00

В Барнауле автомобиль Infiniti после столкновения влетел в столб Фото: со страницы vk.com/incident_22

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Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в Барнауле накануне, 12 февраля. Автомобиль Infiniti после столкновения с другой иномаркой врезался в столб.

Об аварии написали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул». Судя по опубликованным фото, обе машины получили серьезные повреждения. О возможных пострадавших в этом ДТП информации нет.

В настоящее время горожане активно обсуждают вероятные причины дорожно-транспортного происшествия.

– Элементарно, занесло. Жаль машинку, – написала Алина Снежина.

– Элементарно, превышение скорости, – ответила ей Ксения Иванова.

– Там такое спокойное движение. Видимо решили разогнаться, и занесло, так как дорога там очень скользкая, – написала еще одна горожанка.

Многие комментаторы предположили, что причиной аварии могла стать нечищенная дорога. У водителей по-прежнему остаются нарекания к тому, как в Барнауле очищают дороги от снега и наледи.

ИСТОЧНИК KP.RU