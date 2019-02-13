Пенсионерка из Барнаула поверила в призы от банка и потеряла деньги
Жительница Барнаула потеряла деньги, поверив в призы от банка.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 62-летней горожанке в социальной сети пришло сообщение от подруги. Та рассказала, что известный банк в честь юбилея дарит подарки и деньги. Правда, для этого необходимо сообщить все данные банковской карты, включая код на оборотной стороне, а также код из смс-сообщения. Женщина все сделала, но после с ее счета списались 4800 рублей. Как выяснилось, аккаунт подруги в социальной сети был взломан.
Уголовное дело возбудили по статье «Кража».
Читайте также
Житель алтайского села снял с чужой банковской карты 25 тысяч рублей
Житель Смоленского района Алтайского края при смене SIM-карты обнаружил, что к его новому номеру «привязана» чужая банковская карта (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU