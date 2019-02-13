Пенсионерка из Барнаула поверила в призы от банка и потеряла деньги

13 Февр. 06:27 2019-02-13T06:27:26+03:00

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Жительница Барнаула потеряла деньги, поверив в призы от банка.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю, 62-летней горожанке в социальной сети пришло сообщение от подруги. Та рассказала, что известный банк в честь юбилея дарит подарки и деньги. Правда, для этого необходимо сообщить все данные банковской карты, включая код на оборотной стороне, а также код из смс-сообщения. Женщина все сделала, но после с ее счета списались 4800 рублей. Как выяснилось, аккаунт подруги в социальной сети был взломан.

Уголовное дело возбудили по статье «Кража».

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ИСТОЧНИК KP.RU