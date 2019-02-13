2019-02-13T05:14:03+03:00
Происшествия

В Алтайском крае бесследно исчез мужчина со шрамом на губе

Анна СЕМИНА
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Алексей ИсаченкоАлексей ИсаченкоФото: пресс-служба Следственного управления СК РФ по Алтайскому краю
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Следователи Алтайского края возбудили уголовное дело по факту исчезновения жителя региона.

Речь идет об 26-летнем Алексее Исаченко. Он пропал 8 января этого года. Молодой человек направлялся в Новосибирскую область. Ночью он сделал остановку в Поспелихинском районе. Вышел из машины и пропал. Где он находится в настоящий момент – не известно.

- В связи с тем, что длительное время нет сведений о месте нахождения пропавшего, следственными органами СК РФ по Алтайскому краю принято решение о возбуждении уголовного дела, - подтверждают в ведомстве.

Известны приметы пропавшего мужчины: на вид 20-25 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, глаза голубые, волосы рыжие, стрижка короткая. Когда его видели в последний раз, он был одет в зимнюю камуфлированную куртку без капюшона с оттенками светло-коричневого цвета, черную толстовку с капюшоном, шерстяной свитер серого цвета с молнией до середины с двумя полосками белого цвета, черную футболку, зимние камуфлированные штаны с оттенком зеленого цвета на лямках, резиновые сапоги зеленого цвета и серые варежки.

Также у Алексея имеются особые приметы: шрамы на верхней губе и на груди от ножевого ранения, на лице угревая сыпь, ходит вприпрыжку, злоупотребляет спиртным.

Все, кто знает об обстоятельствах исчезновения мужчины, просят сообщить по телефонам: 8 (3852) 29-80-39, 29-80-94 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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