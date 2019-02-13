2019-02-13T04:57:30+03:00
Общество

Штормпрогноз объявили в Барнауле из-за загрязнения воздуха

Анна СЕМИНА
Поделиться:
Изменить размер текста:

Алтайские синоптики объявили штормовое предупреждение в Барнауле, а также в Бийске из-за загрязнения воздуха.

В эти дни в регионе, а в частности в этих двух городах отмечается малоинтенсивный атмосферный процесс, то есть нет ветра. Все это способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе. Как следствие, предприятиям Барнаула и наукограда рекомендовано сократить выброс вредных веществ в атмосферу. Тоже самое касается и автотранспорта. Такое ограничение действует до 16 часов среды, 13 февраля.

В целом же в краевой столице отмечается повышенный уровень загрязнения, а в Бийске низкий, но тем не менее, ограничения и там действуют.

Прогноз погоды на ближайшие дни говорит о том, что такое состояние может сохраниться на ближайшие дни. Так сегодня в Барнауле ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, а 14 и 15 февраля будет дуть южный или юго-восточный ветер,2-7 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Алтае начали делать рассольные сыры
В Барнауле начали готовиться к паводку
Виктор Томенко встретился в Сочи с подрядчиком, строящим центр позитронно-эмиссионной томографии в Барнауле
17-летнего студента из Бийска обвиняют в распространении наркотиков
14-летних подростков подозревают в угоне автомобиля
В Барнауле легковушка перевернулась на крышу
Очередная фура снесла ограничитель за Старым мостом в Барнауле
В Алтайском крае военные перекроют несколько трасс
Коттедж с системой «Умный дом» продают под Барнаулом за 72 млн рублей
Лже-парикмахерша продавала в сети волосы для наращивания
Женщина грозилась задушить и убить лопатой медиков и полицейских
Министр культуры Алтайского края будет работать в одной команде с Башметом, Церетели и Лиепа
Большинство алтайских семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий
К условному сроку приговорили бывшую главу алтайского сельсовета
Грабители избили железнодорожника на станции Алтайская
Житель Алтайского края забил родного дядю клюкой и ножом
На Алтае провели сложнейшую операцию: младенцу удалили грыжу диафрагмы
Чиновника из Алтайского края назначили заместителем министра туризма Бурятии
В Алтайском крае на карантин закрыты 20 школ и 42 детских сада
Конкурс на благоустройство Мемориалов Славы проводят алтайские справедливороссы
За прошлую неделю ОРВИ и гриппом заболели 26 тысяч жителей Алтайского края
Строительство театра кукол «Сказка» в Барнауле выполнили наполовину