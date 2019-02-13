Штормпрогноз объявили в Барнауле из-за загрязнения воздуха

13 Февр. 04:57 2019-02-13T04:57:30+03:00

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Алтайские синоптики объявили штормовое предупреждение в Барнауле, а также в Бийске из-за загрязнения воздуха.

В эти дни в регионе, а в частности в этих двух городах отмечается малоинтенсивный атмосферный процесс, то есть нет ветра. Все это способствует накоплению загрязняющих примесей в воздухе. Как следствие, предприятиям Барнаула и наукограда рекомендовано сократить выброс вредных веществ в атмосферу. Тоже самое касается и автотранспорта. Такое ограничение действует до 16 часов среды, 13 февраля.

В целом же в краевой столице отмечается повышенный уровень загрязнения, а в Бийске низкий, но тем не менее, ограничения и там действуют.

Прогноз погоды на ближайшие дни говорит о том, что такое состояние может сохраниться на ближайшие дни. Так сегодня в Барнауле ветер юго-западный, 4-9 метров в секунду, а 14 и 15 февраля будет дуть южный или юго-восточный ветер,2-7 метров в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU