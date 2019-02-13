2019-02-13T04:22:28+03:00
Спорт

Волонтеры из Алтайского края будут работать на универсиаде в Красноярске

Анна СЕМИНА
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Волонтеры на эстафете огня в БарнаулеВолонтеры на эстафете огня в БарнаулеФото: Олег УКЛАДОВ
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Волонтеры из Алтайского края отправятся на работу на Всемирную зимнюю универсиаду, которая пройдет с 2 по 12 марта в Красноярске. Наш регион будут представлять 13 человек.

Среди добровольцев оказалась студентка четвертого курса Алтайского филиала РАНХиГС при Президенте РФ Анастасия Корнилова. Девушка рассказывает, что начала волонтерить с 2015 года и пока останавливаться не собирается.

- Как только узнала о наборе волонтеров на Универсиаду, решила, что не пропущу такое масштабное событие. Уже побывав волонтером на различных форумах, соревнованиях, я знаю, что от таких мероприятий получаешь огромную отдачу в виде ярких воспоминаний, нового жизненного опыта и новых друзей со всех уголков мира. Но главное - каждый доброволец своей помощью вносит вклад в организацию Студенческих игр, ведь волонтеры - это часть большой команды, - цитирует Анастасию официальный сайт правительства региона.

Предполагается, что наши волонтеры будут работать на трибунах, на допинг-контроле, а также при оказании первой медицинской помощи. За пару недель до старта Универсиады добровольцы пройдут специальный тренинг.

ИСТОЧНИК KP.RU

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