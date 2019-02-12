12 Февр. 16:01 2019-02-12T16:01:04+03:00

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Уже скоро весна и в Барнауле начали готовиться к весеннему паводку. Вопросы подготовки к пропуску талых и паводковых вод рассмотрели на заседании комиссии администрации города по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

По информации начальника Алтайского гидрометцентра Александра Люцигера, относительно сухая осень прошлого года и имеющиеся слабонедостаточные влагозапасы позволяют рассчитывать на то, что при равномерном оттаивании в весенний период почва способна будет впитать определенный объем талых вод.

- Снегозапасы на реке Обь в районе Барнаула составляют 148% от нормы. Март, исходя из многолетних наблюдений, обещает быть богатым на осадки. Это обстоятельство, а также наличие на карте города многочисленных рельефных участков, по которым будет осуществляться склоновый сток тающего снега, должны стать основными факторами, на которые необходимо обратить внимание в период подготовки к прохождению паводка, - рассказал Люцигер.

В последних числах января было принято постановление администрации города о мероприятиях по пропуску ледохода и паводковых вод в весенне-летний период 2019 года.

По словам начальника Управления по ГОЧС Барнаула Вячеслава Романова, среди запланированных мероприятий – уточнение сведений о количестве домов, подверженных подтоплению, и проживающих в них людей; определение сил и средств, необходимых для выполнения противопаводковых мероприятий, обследование гидротехнических и водопропускных сооружени и многое другое.

Обсуждать тему подготовки к предстоящему паводку участники городской комиссии будут в еженедельном режиме.

ИСТОЧНИК KP.RU