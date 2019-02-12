2019-02-12T15:29:58+03:00
Общество

Погода на 13 февраля 2019 года в Барнауле: -10 градусов

Дарья САВЕНКО
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В ближайшие дни температура пойдет на повышение.В ближайшие дни температура пойдет на повышение.Фото: Дарья САВЕНКО
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Наконец-то в Барнауле после продолжительных морозов наступило потепление - в ближайшие дни температура пойдет на повышение.

Так, в ночь на среду, 13 февраля, температура воздуха в Барнауле опустится до -21…-23 градусов, а днем поднимется до -10…-12 градусов. Небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 2-7 м/с. В ночь на четверг, 14 февраля, столбик термометра опустится до -17…-19 градусов, а днем поднимется до -8…-10 градусов. Без осадков, ветер южный, 2-7 м/с.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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