Погода на 13 февраля 2019 года в Барнауле: -10 градусов

12 Февр. 15:22 2019-02-12T15:29:58+03:00

Изменить размер текста: A A

Наконец-то в Барнауле после продолжительных морозов наступило потепление - в ближайшие дни температура пойдет на повышение.

Так, в ночь на среду, 13 февраля, температура воздуха в Барнауле опустится до -21…-23 градусов, а днем поднимется до -10…-12 градусов. Небольшой снег, на дорогах гололедица, ветер юго-западный, 2-7 м/с. В ночь на четверг, 14 февраля, столбик термометра опустится до -17…-19 градусов, а днем поднимется до -8…-10 градусов. Без осадков, ветер южный, 2-7 м/с.

Читайте также

Крепитесь, люди: скоро придет ледяная февральская оттепель

Февральская печаль щемит душу. Но в сердце еще теплится надежда на солнечное весеннее будущее. Кстати, как заверяют алтайские рыбаки, в феврале обязательно должна случиться оттепель (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU