2019-02-12T14:00:13+03:00
Общество

С 13 февраля автобус свяжет Барнаул и Бишкек

Дарья САВЕНКО
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Путь из Барнаула до Кыргызстана занимает 1,5 суток.Путь из Барнаула до Кыргызстана занимает 1,5 суток.Фото: Дарья САВЕНКО
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C 13 февраля 2019 года Барнаул и Кыргызстан свяжет автобусный маршрут – в расписание автовокзала внесут новый пункт - международный маршрут «Новосибирск - Барнаул - Бишкек».

Из Барнаула автобус будет отправляться по средам в 22:00. Стоимость проезда от Барнаула до Бишкека - три тысячи рублей, провоза багажа - 10% от стоимости билета. Комфортабельный автобус рассчитан на 50 пассажиров. Путь из Барнаула до Кыргызстана занимает 1,5 суток.

Билеты можно приобрести в кассах автовокзала и на сайте e-traffic.ru. Телефон круглосуточной справочной: 8 (3852) 61-79-79.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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