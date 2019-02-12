С 13 февраля автобус свяжет Барнаул и Бишкек
C 13 февраля 2019 года Барнаул и Кыргызстан свяжет автобусный маршрут – в расписание автовокзала внесут новый пункт - международный маршрут «Новосибирск - Барнаул - Бишкек».
Из Барнаула автобус будет отправляться по средам в 22:00. Стоимость проезда от Барнаула до Бишкека - три тысячи рублей, провоза багажа - 10% от стоимости билета. Комфортабельный автобус рассчитан на 50 пассажиров. Путь из Барнаула до Кыргызстана занимает 1,5 суток.
Билеты можно приобрести в кассах автовокзала и на сайте e-traffic.ru. Телефон круглосуточной справочной: 8 (3852) 61-79-79.
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ИСТОЧНИК KP.RU