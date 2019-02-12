Пожилой пассажир «Шевроле» пострадал в ДТП в Барнауле

12 Февр. 13:59 2019-02-12T13:59:40+03:00

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Сегодня, 12 февраля, днем на улице 80-й Гвардейской дивизии в районе дома № 62 произошло столкновение двух авто - «Шевроле Лачетти» и «Тойоты Калдины».

- Сотрудники полиции предварительно установили, что мужчина 1977 года рождения за рулем «Шевроле» не уступил дорогу «Тойоте», которая двигалась по главной дороге. «Тойотой» управлял мужчины 1960 года рождения, - рассказали в Госавтоинспекции города.

В аварии пострадал пассажир «Шевроле» 1955 года рождения. Ему оказана медпомощь в краевой больнице скорой медпомощи. По факту проводится проверка.

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ИСТОЧНИК KP.RU