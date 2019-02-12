2019-02-12T13:59:40+03:00
Происшествия

Пожилой пассажир «Шевроле» пострадал в ДТП в Барнауле

САПОЖКОВА Александра
Поделиться:
Изменить размер текста:

Сегодня, 12 февраля, днем на улице 80-й Гвардейской дивизии в районе дома № 62 произошло столкновение двух авто - «Шевроле Лачетти» и «Тойоты Калдины».

- Сотрудники полиции предварительно установили, что мужчина 1977 года рождения за рулем «Шевроле» не уступил дорогу «Тойоте», которая двигалась по главной дороге. «Тойотой» управлял мужчины 1960 года рождения, - рассказали в Госавтоинспекции города.

В аварии пострадал пассажир «Шевроле» 1955 года рождения. Ему оказана медпомощь в краевой больнице скорой медпомощи. По факту проводится проверка.

Читайте также:

Автомобиль «Яндекс. Такси» сбил пенсионерку и скрылся

Разыскивается серый седан «Лада Гранта», на кузове имеется цветографическая схема «Яндекс.Такси», на заднем стекле - рекламная надпись. За рулем находился мужчина около 50 лет с седой бородой (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Алтае начали делать рассольные сыры
В Барнауле начали готовиться к паводку
Виктор Томенко встретился в Сочи с подрядчиком, строящим центр позитронно-эмиссионной томографии в Барнауле
17-летнего студента из Бийска обвиняют в распространении наркотиков
14-летних подростков подозревают в угоне автомобиля
В Барнауле легковушка перевернулась на крышу
Очередная фура снесла ограничитель за Старым мостом в Барнауле
В Алтайском крае военные перекроют несколько трасс
Коттедж с системой «Умный дом» продают под Барнаулом за 72 млн рублей
Лже-парикмахерша продавала в сети волосы для наращивания
Женщина грозилась задушить и убить лопатой медиков и полицейских
Министр культуры Алтайского края будет работать в одной команде с Башметом, Церетели и Лиепа
Большинство алтайских семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий
К условному сроку приговорили бывшую главу алтайского сельсовета
Грабители избили железнодорожника на станции Алтайская
Житель Алтайского края забил родного дядю клюкой и ножом
На Алтае провели сложнейшую операцию: младенцу удалили грыжу диафрагмы
Чиновника из Алтайского края назначили заместителем министра туризма Бурятии
В Алтайском крае на карантин закрыты 20 школ и 42 детских сада
Конкурс на благоустройство Мемориалов Славы проводят алтайские справедливороссы
За прошлую неделю ОРВИ и гриппом заболели 26 тысяч жителей Алтайского края
Строительство театра кукол «Сказка» в Барнауле выполнили наполовину