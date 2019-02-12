Хоккейный клуб «Алтай» второй раз за месяц сменил главного тренера

12 Февр. 13:17 2019-02-12T13:17:53+03:00

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Хоккейный клуб «Алтай» уже во второй раз за месяц полностью меняет тренерский штаб.

Не прошло и месяца с последней перестановки (15 января клуб расторг соглашения с главным тренером Андреем Соловьевым и старшим тренером Евгением Баклановым, – прим. авт.), как в команде вновь полетели головы.

Как сегодня, 12 февраля, сообщает пресс-служба ХК «Алтай», по предписанию министерства спорта Алтайского края была проведена проверка на соответствие занимаемой должности главного тренера команды Александра Климова. Она показала, что на данный момент он не имеет соответствующего образования для работы главным тренером. В связи с этим он уходит в отставку. Вместе с ним рабочего места лишается и его помощник Александр Обухов.

Сегодня же директор хоккейного клуба Дмитрий Чекалин на еженедельной планерке в минспорте озвучил принятое решение – до конца сезона он лично будет исполнять обязанности главного тренера. Помогать ему будет Евгений Бакланов. Позднее подыщут новую кандидатуру на пост главного тренера. Он займется подготовкой к следующему сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU