2019-02-12T13:06:39+03:00
Происшествия

Жительница Славгорода вонзила нож в шею сожителя

Мужчина скончался на месте
Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Жительница Славгорода вонзила нож в шею сожителяЖительница Славгорода вонзила нож в шею сожителяФото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Жительница Славгорода предстала перед судом за убийство своего сожителя. Инцидент произошел 23 ноября прошлого года.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, женщина вместе со своим сожителем скрашивали вечер алкогольными напитками. В какой-то момент между ними возникла ссора из-за того, что мужчина стал оскорбительно высказываться в адрес детей сожительницы. Та, в свою очередь, взяла нож и ударила им в шею сожителя. От полученных травм он скончался на месте.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

Читайте также

Ни любви, ни тоски, ни жалости: 16-летний подросток с жестокостью забил взрослых собутыльников

В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего парня, которого обвиняют в убийстве двух мужчин (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Алтае начали делать рассольные сыры
В Барнауле начали готовиться к паводку
Виктор Томенко встретился в Сочи с подрядчиком, строящим центр позитронно-эмиссионной томографии в Барнауле
17-летнего студента из Бийска обвиняют в распространении наркотиков
14-летних подростков подозревают в угоне автомобиля
В Барнауле легковушка перевернулась на крышу
Очередная фура снесла ограничитель за Старым мостом в Барнауле
В Алтайском крае военные перекроют несколько трасс
Коттедж с системой «Умный дом» продают под Барнаулом за 72 млн рублей
Лже-парикмахерша продавала в сети волосы для наращивания
Женщина грозилась задушить и убить лопатой медиков и полицейских
Министр культуры Алтайского края будет работать в одной команде с Башметом, Церетели и Лиепа
Большинство алтайских семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий
К условному сроку приговорили бывшую главу алтайского сельсовета
Грабители избили железнодорожника на станции Алтайская
Житель Алтайского края забил родного дядю клюкой и ножом
На Алтае провели сложнейшую операцию: младенцу удалили грыжу диафрагмы
Чиновника из Алтайского края назначили заместителем министра туризма Бурятии
В Алтайском крае на карантин закрыты 20 школ и 42 детских сада
Конкурс на благоустройство Мемориалов Славы проводят алтайские справедливороссы
За прошлую неделю ОРВИ и гриппом заболели 26 тысяч жителей Алтайского края
Строительство театра кукол «Сказка» в Барнауле выполнили наполовину