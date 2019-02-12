Жительница Славгорода вонзила нож в шею сожителя

12 Февр. 13:06 2019-02-12T13:06:39+03:00

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Жительница Славгорода предстала перед судом за убийство своего сожителя. Инцидент произошел 23 ноября прошлого года.

Как рассказали в пресс-службе СУ СКР по Алтайскому краю, женщина вместе со своим сожителем скрашивали вечер алкогольными напитками. В какой-то момент между ними возникла ссора из-за того, что мужчина стал оскорбительно высказываться в адрес детей сожительницы. Та, в свою очередь, взяла нож и ударила им в шею сожителя. От полученных травм он скончался на месте.

Уголовное дело возбудили по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство).

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ИСТОЧНИК KP.RU