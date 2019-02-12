2019-02-12T12:50:30+03:00
Происшествия

Автомобиль «Яндекс. Такси» сбил пенсионерку и скрылся

Дарья САВЕНКО
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Дорожно-транспортное происшествие с участием автомобиля такси произошло в Барнауле на улице Аванесова, в районе дома №84, 11 февраля в 9:30.

Как рассказали в пресс-службе ГИБДД, автомобиль сбил 60-летнюю женщину и скрылся с места ДТП. Пенсионерку увезли в больницу.

Разыскивается в настоящее время «Лада Гранта», серого цвета, тип кузова «седан», на кузове автомобиля имеется цветографическая схема «Яндекс.Такси», на заднем стекле рекламная надпись белого цвета. За рулем находился мужчина около 50 лет, худощавого телосложения, на лице имеется седая борода.

Автомобиль после происшествия развернулся на перекрестке с улицей Карева и поехал в обратном направлении. В автомобиле находился пассажир, девушка, которая вышла в районе речного вокзала.

Всех, кто располагает какой-либо информацией, просьба сообщить по телефонам розыска: 393-605, 393-554, либо по телефонам дежурной части: 391-090, 393-555, или 02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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