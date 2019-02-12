2019-02-12T12:04:59+03:00
Общество

На Алтае с лета 2019 года начнут повышать зарплату учителей

САПОЖКОВА Александра
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УчительУчительФото: Олег УКЛАДОВ
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Минобрнауки Алтайского края планирует достичь среднего уровня зарплаты педагогов в регионе в 29-30 тыс. рублей, а затем - среднего уровня по стране в 35 тыс. рублей.

Как сообщает «АиФ - Алтай», повышение начнется с июля 2019 года. Сейчас средняя зарплата педагога в крае - 23,5 тыс. рублей. При этом половина получает от 23 до 30 тыс. рублей, около трех тысяч человек зарабатывают до 13 тыс. рублей в месяц, еще около трех тысяч - более 40 тыс. в месяц.

В Минобрнауки пояснили, что на зарплату влияет не менее 12 показателей - начиная со ставки и заканчивая наполняемостью класса. С июля изменится схема начисления зарплаты - большая часть будет постоянной, чтобы избежать некорректного использования денег на местах.

В Алтайском крае трудится 21,5 тысяч учителей, из них 2,5 тысяч – со стажем до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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