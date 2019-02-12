2019-02-12T11:32:42+03:00
Общество

В Алтайском крае планируют сдавать ЕГЭ почти 13,5 тысяч человек

Дарья САВЕНКО
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В Алтайском крае ЕГЭ в 2019 году будут сдавать почти 13,5 тысячи человек, из которых более 12,5 тысяч – выпускники текущего года.

Как рассказали в пресс-службе регионального министерства образования и науки, из числа предметов по выбору самым популярным, как и в предыдущие годы, остается обществознание, который намерены сдать 6719 участников. Также в числе популярных – физика (2764 человека), история (2558 человека) и литература (933 человека).

Увеличилось количество выпускников, выбравших экзамены по информатике (на 16%), химии (на 5%), английскому языку (на 4%), биологии (на 2%).

В ведомстве отметили, что в этом году четыре человека из Барнаула, Белокурихи и Бийска планируют сдавать ЕГЭ по китайскому языку.

Напомним, ЕГЭ традиционно пройдет в три этапа. Досрочный состоится с 20 марта по 10 апреля, основной - с 27 мая по 1 июля и дополнительный - с 3 по 20 сентября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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