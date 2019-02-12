2019-02-12T11:22:00+03:00
Происшествия

Пять человек пострадали в аварии на трассе в Алтайском крае

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Пять человек пострадали в дорожно-транспортном происшествии, которое произошло сегодня, 12 февраля, в Заринском районе.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, предварительно установлено, что 22-летний водитель автомобиля «УАЗ-3151» выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «ВАЗ-21093», за рулем которого находился 30-летний мужчина.

В результате столкновения пострадали пять человек. Среди них 8-летний мальчик, который ехал в автомобиле «ВАЗ». С различными травмами его доставили в больницу. Водителю «девятки» и его пассажирке 1955 года рождения была оказана медицинская помощь на месте аварии.

Также телесные повреждения получили пассажирки автомобиля «УАЗ» – женщины 1954 и 1967 годов рождения. Им оказали медицинскую помощь на месте ДТП, госпитализация не потребовалась.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, выясняются все обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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