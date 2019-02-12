Пьяный 19-летний барнаулец разбил чужую припаркованную машину

12 Февр. 10:36 2019-02-12T10:36:56+03:00

Изменить размер текста: A A

Житель Барнаула обратился с заявлением в полицию, после того, как обнаружил свой автомобиль Subaru разбитым.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 45-летний потерпевший оставил машину на ночь во дворе своего дома. Проснувшись утром, он обнаружил, что его иномарку кто-то разбил. У автомобиля оказались повреждены крыша, капот, дефлектор капота и левое боковое зеркало. Сумма ущерба составила 21 тысячу рублей.

В результате полицейские задержали 19-летнего барнаульца, который признался, что находясь в состоянии алкогольного опьянения, он повредил автомобиль из хулиганских побуждений.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело по статье 167 УК РФ «Умышленное уничтожение, или повреждение имущества».

Возместил ли задержанный молодой человек ущерб хозяину поврежденного автомобиля, пока не сообщается.

ИСТОЧНИК KP.RU