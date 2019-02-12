Врио начальника алтайского управления юстиции уволился по собственному желанию

12 Февр. 10:29 2019-02-12T10:29:29+03:00

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Врио начальника управления юстиции Алтайского края Константин Портнягин покидает пост по собственному желанию.

Как сообщает «Толк», чиновник уходит в коммерческую структуру, возможно, связанную с энергетикой (отмечается, что ранее он уже уже трудился в этой сфере - с 2004 по 2014 год возглавлял правовое подразделение в "Алтайэнерго"). В приказе об его увольнении сказано, что от исполнения обязанностей он освобождается с 15 февраля.

С 16 февраля и.о. начальника будет Оксана Грохотов, замминистра юстиции, начальник управления ЗАГС. В дальнейшем должность Портнягина может занять Олег Бубнов - начальник правового департамента администрации губернатора и правительства края.

Константин Портнягин занимал должность министра юстиции Алтайского края с 1 января 2017 года. В январе этого года был назначен врио начальника управления юстиции Алтайского края.

ИСТОЧНИК KP.RU