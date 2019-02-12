Стало известно, чье замерзшее тело нашли в Барнауле
На днях в Барнауле обнаружили тело замерзшего насмерть человека. Труп находился в полукилометре от одного из домов по улице Радужная в поселке Фирсово.
Сообщение об этом появилось в социальных сетях. Горожане предположили, что тело принадлежит пропавшему ранее Ильи Албатовскому или Алексею Рябцеву из Новоалтайска. Но эта информация не нашла подтверждения.
- Нет, это не они. Это местный 53-летний мужчина. Его опознали родственники. Криминала тут нет. Никакого. Обычная смерть в результате гипотермии, - сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».
«КП» удалось подтвердить эту информацию в правоохранительных органах.
- Назначен ряд экспертиз, устанавливается точная причина смерти. По факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.
ИСТОЧНИК KP.RU