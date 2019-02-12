2019-02-12T10:28:17+03:00
Общество

Стало известно, чье замерзшее тело нашли в Барнауле

Иван ОЛЕКСЮК
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Тело погибшегоТело погибшегоФото: со страницы vk.com/incident_brn
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На днях в Барнауле обнаружили тело замерзшего насмерть человека. Труп находился в полукилометре от одного из домов по улице Радужная в поселке Фирсово.

Сообщение об этом появилось в социальных сетях. Горожане предположили, что тело принадлежит пропавшему ранее Ильи Албатовскому или Алексею Рябцеву из Новоалтайска. Но эта информация не нашла подтверждения.

- Нет, это не они. Это местный 53-летний мужчина. Его опознали родственники. Криминала тут нет. Никакого. Обычная смерть в результате гипотермии, - сообщает телеграм-канал «Unusual Crimes Barnaul».

«КП» удалось подтвердить эту информацию в правоохранительных органах.

- Назначен ряд экспертиз, устанавливается точная причина смерти. По факту проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение, - рассказали в Следственном управлении Следственного комитета России по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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