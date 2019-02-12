Трассу на Бийск перекрыли военные

12 Февр. 10:03 2019-02-12T10:03:17+03:00

Изменить размер текста: A A

Во вторник, 12 февраля, в Алтайском крае перерыли одну из трасс. Связано это с плановым движением военных колон.

По информации краевой Госавтоинспекции Алтайского края, до 16:00 временно ограничено движение для всех видов транспорта на автодороге «(н.п. Украинский) – а/д Р-256 – н.п. Сибирский». Движение ограничено только в сторону Бийска, в Барнаул дорога открыта.

Также с 15:45 до 18:45 будет ограничено движение: н.п. Косиха – трасса Р-256.

Участников дорожного движения просят с пониманием отнестись к затрудненной дорожной обстановке.

Читайте также

Водитель автобуса №25 высадил ребенка на городской свалке Барнаула

Доследственную проверку назначили в Барнауле после сообщения о том, что девятилетнего ребенка высадили из автобуса в районе городской свалки вечером 11 февраля. Неизвестно, чем это могло закончиться, если бы не бдительность горожанки (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU