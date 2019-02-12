На детские и спортивные площадки в пригороде Барнаула потратят более 9 млн рублей

12 Февр. 09:34 2019-02-12T09:47:53+03:00

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Более 9 миллионов рублей потратят на реализацию проектов жителей пригорода Барнаула.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, в этом году появятся детские площадки в поселках Казённая Заимка и Пригородный, спортивные площадки - в посёлках Научный Городок, Лесной, Центральный и Бельмесёво, будет отремонтирована дорога в посёлке Берёзовка.

Эти проекты участвовали и выиграли в конкурсе по проекту поддержки местных инициатив. Общая стоимость работ составит 9,1 млн рублей. Часть средств - 1,1 млн рублей - будет собрана самими жителями. Это обязательное условие конкурсного отбора.

Проекты должны сдать к сентябрю, однако не исключено, что уже в первой полове лета результаты работы уже можно увидеть.

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ИСТОЧНИК KP.RU