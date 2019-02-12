Житель алтайского села снял с чужой банковской карты 25 тысяч рублей
Житель Смоленского района Алтайского края при смене SIM-карты обнаружил, что к его новому номеру «привязана» чужая банковская карта. Воспользовавшись сервисом «мобильный банк», мужчина снял со счета 25 тысяч рублей.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, в роли потерпевшего оказался житель Заринска. При смене номера телефона, мужчина просто забыл отключить услугу сервиса «мобильный банк».
В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо лишение свободы на срок до шести лет со штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей.
В полиции отмечают, что это уже не первый подобный случай, когда при смене номеров телефона, их новые обладатели получают доступ к чужым банковским счетам.
ИСТОЧНИК KP.RU