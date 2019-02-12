2019-02-12T12:10:52+03:00
Происшествия

Житель Новосибирской области исчез в Алтайском крае

Дарья САВЕНКО
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Следователи просят помочь в поисках жителя Новосибирской области, который пропал в Поспелихинском районе. Инцидент произошел больше месяца назад - 8 января.

Как сообщили в пресс-службе СУ СРК по Алтайскому краю, 26-летний Алексей Исаченко ехал в Новосибирскую область. По неизвестным причинам он вышел из автомобиля, который припарковался в Поспелихинском районе, и ушел в неизвестном направлении. После этого его никто не видел. По факту безвестного исчезновения возбуждено уголовное дело.

Алексей Исаченко Фото: предоставлено пресс-службой

Алексей ИсаченкоФото: предоставлено пресс-службой

Его приметы: на вид 20-25 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, глаза голубые, волос рыжий, стрижка короткая. Особые приметы: шрам на верхней губе слева, на груди шрам от ножевого ранения, на лице угревая сыпь, ходит вприпрыжку, злоупотребляет спиртным.

Был одет в зимнюю камуфлированную куртку без капюшона с оттенками светло-коричневого цвета, под которой была толстовка черного цвета с капюшоном, под толстовкой свитер шерстяной серого цвета с молнией до середины с двумя полосками белого цвета, футболка черного цвета, штаны зимние камуфлированного цвета с оттенком зеленого цвета на лямках, сапоги резиновые зеленого цвета, варежки вязанные серого цвета.

Всем, кому что-либо известно о местонахождении Исаченко, просьба сообщить по телефону 8 (3852) 29-80-39, 29-80-94 либо по телефону 02 (для абонентов сотовой связи 102).

ИСТОЧНИК KP.RU

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