2019-02-12T08:01:37+03:00
Общество

Тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов снизили в Алтайском крае

Правда, не во всех районах
Дарья САВЕНКО
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В наиболее проблемных зонах снижены тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов.В наиболее проблемных зонах снижены тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов.Фото: Дарья САВЕНКО
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В наиболее проблемных зонах Алтайского края снижены тарифы на вывоз твердых коммунальных отходов. Соответствующее поручение дал губернатор Виктор Томенко на прошлой неделе ответственным ведомствам.

- С региональными операторами по двум зонам - Славгородской и Рубцовской - достигнута договоренность и принято решение о снижении платы граждан за услугу «Обращение ТКО» за январь. По Славгородской зоне выставлено 67,7 рубля с человека, при утвержденном тарифе 111 рублей, по Рубцовской зоне - 68,7 рубля, при тарифе 82,4 рубля с человека. Работа в данном направлении будет продолжена, - сообщили в пресс-службе Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства края.

Справка КП

В 2018 году краевым управлением по государственному регулированию цен и тарифов утверждены следующие тарифы на вывоз и утилизацию ТКО:

Алейская зона - 68,70 руб./чел.

Барнаульская зона - 67,95 руб./чел, в населенных пунктах, входящих в Барнаульскую зону - 45,68 руб./чел.

Бийская зона - 36,74 руб./чел.

Заринская зона - 41,93 руб./чел.

Каменская зона - 46,63 руб./чел.

Рубцовская зона - 82,44 руб./чел.

Славгородская зона - 111,43 руб./чел.

ИСТОЧНИК KP.RU

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