2019-02-12T07:33:04+03:00
Общество

Заочный этап конкурса «Учитель года Алтая – 2019» проходит в регионе

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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В Алтайском крае стартовал заочный этап краевого конкурса «Учитель года Алтая – 2019». В нем принимают участие 54 педагога.

Как сообщает пресс-служба Минобрнауки Алтайского края, в этом году за звание лучшего педагога будут бороться 10 учителей начальных классов, 8 учителей истории и обществознания, 8 – математики, 5 – русского языка и литературы, по 4 учителя информатики, иностранного языка и химии, 3 – географии, 2 – технологии, а также по одному – физики, физической культуры, музыки, ОРКСЭ, МХК и биологии.

С 1 февраля жюри приступило к оценке материалов, представленных конкурсантами.

По итогам заочного этапа будет сформирован общий рейтинг и 24 учителя, набравшие наибольшее количество баллов, примут участие в очном этапе краевого конкурса «Учитель года Алтая – 2019», который состоится с 18 по 22 марта.

ИСТОЧНИК KP.RU

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