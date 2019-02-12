2019-02-12T06:00:55+03:00
Общество

Не пропустите традиционную распродажу Уральских авиалиний «Билеты в лето»

Скидки до 30% на любимые летние направления
Поделиться:
Фото Руслана ЯрошенкоФото Руслана Ярошенко
Изменить размер текста:

Авиакомпания «Уральские авиалинии» проводит распродажу билетов в лето. Акция продлится с 11 по 24 февраля 2019 года. Максимальный период вылетов в рамках распродажи с 1 апреля по 31 октября.

Скидка составит до 30% от тарифа. Купить билеты можно в фирменных авиакассах, на официальном сайте uralairlines.com, через мобильное приложение Uralairlines, по звонку в call-центр 8-800-7700-262.

Дополнительной скидкой станут бонусы программы «Крылья», которые можно суммировать со скидками распродажи. Такие грандиозные распродажи позволят сэкономить не на самом отдыхе, а на авиабилете. Но торопитесь, количество мест ограничено!

С широкой маршрутной сетью авиакомпании «Уральские авиалинии» барнаульцы могут спланировать отдых на морских курортах российского юга: Сочи, Анапы, Геленджика, Крыма; отправиться покорять европейские города: Мюнхен, Барселону, Римини, Ларнаку, Тиват; совершить поездку в аутентичный Батуми, в самую западную точку РоссииКалининград. В распродаже участвуют рейсы с пересадками в Москве. А прямой рейс Томск-Москва со скидкой можно будет купить в периоды с 16 по 17 февраля и 23 по 24 февраля. Подробнее о направлениях и условиях распродажи на uralairlines.com.

На правах рекламы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Алтае начали делать рассольные сыры
В Барнауле начали готовиться к паводку
Виктор Томенко встретился в Сочи с подрядчиком, строящим центр позитронно-эмиссионной томографии в Барнауле
17-летнего студента из Бийска обвиняют в распространении наркотиков
14-летних подростков подозревают в угоне автомобиля
В Барнауле легковушка перевернулась на крышу
Очередная фура снесла ограничитель за Старым мостом в Барнауле
В Алтайском крае военные перекроют несколько трасс
Коттедж с системой «Умный дом» продают под Барнаулом за 72 млн рублей
Лже-парикмахерша продавала в сети волосы для наращивания
Женщина грозилась задушить и убить лопатой медиков и полицейских
Министр культуры Алтайского края будет работать в одной команде с Башметом, Церетели и Лиепа
Большинство алтайских семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий
К условному сроку приговорили бывшую главу алтайского сельсовета
Грабители избили железнодорожника на станции Алтайская
Житель Алтайского края забил родного дядю клюкой и ножом
На Алтае провели сложнейшую операцию: младенцу удалили грыжу диафрагмы
Чиновника из Алтайского края назначили заместителем министра туризма Бурятии
В Алтайском крае на карантин закрыты 20 школ и 42 детских сада
Конкурс на благоустройство Мемориалов Славы проводят алтайские справедливороссы
За прошлую неделю ОРВИ и гриппом заболели 26 тысяч жителей Алтайского края
Строительство театра кукол «Сказка» в Барнауле выполнили наполовину