2019-02-12T06:14:48+03:00
Общество

Какая погода будет в Барнауле в ближайшие дни

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
В ближайшие дни столбик термометра будет на уровне -8…-14 градусов.В ближайшие дни столбик термометра будет на уровне -8…-14 градусов.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

В Барнаул наконец-то пришло долгожданное потепление – в ближайшие дни столбик термометра будет на уровне -8…-14 градусов.

Днем во вторник, 12 февраля, в краевой столице ожидается -12…-14 градусов. Без осадков, ветер северный, 2-7 м/с. В ночь на среду, 13 февраля, столбик термометра опустится до -23…-25 градусов, а днем поднимется до -10…-12 градусов. Небольшой снег, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью в четверг ожидается -17…-19 градусов, а днем прогнозируют всего -8…-10 градусов. Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Опасных и неблагоприятных метеоявлений в эти дни не прогнозируется. При этом, на всей территории Алтайского края возможны происшествия на коммунальных системах жизнеобеспечения, а также из-за большого процента износа оборудования водопроводных и тепловых сетей. Не исключены на трассах региона ДТП из-за гололеда, осадков и изморози.

Запишите телефончик

Единый телефон пожарных и спасателей - 101.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Алтае начали делать рассольные сыры
В Барнауле начали готовиться к паводку
Виктор Томенко встретился в Сочи с подрядчиком, строящим центр позитронно-эмиссионной томографии в Барнауле
17-летнего студента из Бийска обвиняют в распространении наркотиков
14-летних подростков подозревают в угоне автомобиля
В Барнауле легковушка перевернулась на крышу
Очередная фура снесла ограничитель за Старым мостом в Барнауле
В Алтайском крае военные перекроют несколько трасс
Коттедж с системой «Умный дом» продают под Барнаулом за 72 млн рублей
Лже-парикмахерша продавала в сети волосы для наращивания
Женщина грозилась задушить и убить лопатой медиков и полицейских
Министр культуры Алтайского края будет работать в одной команде с Башметом, Церетели и Лиепа
Большинство алтайских семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий
К условному сроку приговорили бывшую главу алтайского сельсовета
Грабители избили железнодорожника на станции Алтайская
Житель Алтайского края забил родного дядю клюкой и ножом
На Алтае провели сложнейшую операцию: младенцу удалили грыжу диафрагмы
Чиновника из Алтайского края назначили заместителем министра туризма Бурятии
В Алтайском крае на карантин закрыты 20 школ и 42 детских сада
Конкурс на благоустройство Мемориалов Славы проводят алтайские справедливороссы
За прошлую неделю ОРВИ и гриппом заболели 26 тысяч жителей Алтайского края
Строительство театра кукол «Сказка» в Барнауле выполнили наполовину