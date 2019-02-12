Какая погода будет в Барнауле в ближайшие дни

12 Февр. 05:01 2019-02-12T06:14:48+03:00

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В Барнаул наконец-то пришло долгожданное потепление – в ближайшие дни столбик термометра будет на уровне -8…-14 градусов.

Днем во вторник, 12 февраля, в краевой столице ожидается -12…-14 градусов. Без осадков, ветер северный, 2-7 м/с. В ночь на среду, 13 февраля, столбик термометра опустится до -23…-25 градусов, а днем поднимется до -10…-12 градусов. Небольшой снег, ветер юго-западный, 3-8 м/с. Ночью в четверг ожидается -17…-19 градусов, а днем прогнозируют всего -8…-10 градусов. Осадков не ожидается, ветер юго-западный, 3-8 м/с.

Опасных и неблагоприятных метеоявлений в эти дни не прогнозируется. При этом, на всей территории Алтайского края возможны происшествия на коммунальных системах жизнеобеспечения, а также из-за большого процента износа оборудования водопроводных и тепловых сетей. Не исключены на трассах региона ДТП из-за гололеда, осадков и изморози.

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ИСТОЧНИК KP.RU