Сезон продуктовых ярмарок стартует в Барнауле

12 Февр. 04:35 2019-02-12T04:35:00+03:00

Ярмарки планируется проводить по субботам с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. Фото: Дарья САВЕНКО

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Сезон продуктовых ярмарок начинается в Барнауле – первая состоится уже в ближайшую субботу, 16 февраля. Площадки с продуктами будут работать с 10:00 до 14:00 в каждом районе города.

Железнодорожный район

- проспект Ленина, 71.

Индустриальный район

- улица 50 лет СССР, 51а.

Ленинский район

- площадь Народная.

Октябрьский район

-проспект Ленина, 152.

Центральный район

-проспект Красноармейский, 36;

-улица Чайковского, 21.

Ярмарки планируется проводить по субботам с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. В продаже традиционно будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров: яйцо, мясо птицы, свинина и говядина, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, сухофрукты, фрукты, овощи и многое другое.

Кстати

В 2018 году в Барнауле проведено 20 продовольственных ярмарок. Их суммарный товарооборот составил 147,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU