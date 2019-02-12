2019-02-12T04:35:00+03:00
Общество

Сезон продуктовых ярмарок стартует в Барнауле

Дарья САВЕНКО
Поделиться:
Ярмарки планируется проводить по субботам с февраля по апрель и с сентября по ноябрь.Ярмарки планируется проводить по субботам с февраля по апрель и с сентября по ноябрь.Фото: Дарья САВЕНКО
Изменить размер текста:

Сезон продуктовых ярмарок начинается в Барнауле – первая состоится уже в ближайшую субботу, 16 февраля. Площадки с продуктами будут работать с 10:00 до 14:00 в каждом районе города.

Железнодорожный район

- проспект Ленина, 71.

Индустриальный район

- улица 50 лет СССР, 51а.

Ленинский район

- площадь Народная.

Октябрьский район

-проспект Ленина, 152.

Центральный район

-проспект Красноармейский, 36;

-улица Чайковского, 21.

Ярмарки планируется проводить по субботам с февраля по апрель и с сентября по ноябрь. В продаже традиционно будет представлен широкий ассортимент продовольственных товаров: яйцо, мясо птицы, свинина и говядина, масло растительное, колбасные изделия, полуфабрикаты мясные, рыбопродукты, кондитерские изделия, мука, сахар, сухофрукты, фрукты, овощи и многое другое.

Кстати

В 2018 году в Барнауле проведено 20 продовольственных ярмарок. Их суммарный товарооборот составил 147,4 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
На Алтае начали делать рассольные сыры
В Барнауле начали готовиться к паводку
Виктор Томенко встретился в Сочи с подрядчиком, строящим центр позитронно-эмиссионной томографии в Барнауле
17-летнего студента из Бийска обвиняют в распространении наркотиков
14-летних подростков подозревают в угоне автомобиля
В Барнауле легковушка перевернулась на крышу
Очередная фура снесла ограничитель за Старым мостом в Барнауле
В Алтайском крае военные перекроют несколько трасс
Коттедж с системой «Умный дом» продают под Барнаулом за 72 млн рублей
Лже-парикмахерша продавала в сети волосы для наращивания
Женщина грозилась задушить и убить лопатой медиков и полицейских
Министр культуры Алтайского края будет работать в одной команде с Башметом, Церетели и Лиепа
Большинство алтайских семей тратят маткапитал на улучшение жилищных условий
К условному сроку приговорили бывшую главу алтайского сельсовета
Грабители избили железнодорожника на станции Алтайская
Житель Алтайского края забил родного дядю клюкой и ножом
На Алтае провели сложнейшую операцию: младенцу удалили грыжу диафрагмы
Чиновника из Алтайского края назначили заместителем министра туризма Бурятии
В Алтайском крае на карантин закрыты 20 школ и 42 детских сада
Конкурс на благоустройство Мемориалов Славы проводят алтайские справедливороссы
За прошлую неделю ОРВИ и гриппом заболели 26 тысяч жителей Алтайского края
Строительство театра кукол «Сказка» в Барнауле выполнили наполовину