Ни любви, ни тоски, ни жалости: 16-летний подросток с жестокостью забил взрослых собутыльников

11 Февр. 15:52 2019-02-11T16:05:24+03:00

В 16 лет подросток покалечил одного и убил двоих человек Фото: Анна СЕМИНА

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В Алтайском крае завершено расследование уголовного дела в отношении 16-летнего парня, которого обвиняют в убийстве двух мужчин.

Следствие установило, что 5 ноября прошлого года парень вместе с двумя рабочими подрядной организации устроил застолье в помещении филиала Тальменской школы искусств в селе Ларичиха. В какой-то момент между собутыльниками произошел словестный конфликт.

- Один из мужчин кулаком ударил подростка по лицу, после чего они вынесли его из помещения, - рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК РФ по региону.

Однако через некоторое время разозлившийся молодой человек вернулся, прихватив с собой деревянную палку. Он начал избивать ею своих новых знакомых. Затем поменял орудие на металлический смеситель, а позже схватил фрагмент доски.

- Проявляя исключительную безжалостность, он причинил мужчинам множественные телесные повреждения. От полученных травм потерпевшие скончались на месте происшествия, - говорится в материалах дела.

Уже позже стало известно, что ранее, 27 октября, этот же парень на улице избил местного жителя. В итоге на неуправляемого подростка завели уголовное дело по статьям «Убийство» и «Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Также к ответственности привлекли сотрудника ПДН.

Уголовное дело передано в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU