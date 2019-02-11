2019-02-11T14:13:21+03:00
Происшествия

Барнаульцы сообщают о дерзком нападении на старушку

Анна СЕМИНА
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Вор украл золото, деньги и даже мелочьВор украл золото, деньги и даже мелочьФото: Анна СЕМИНА
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Жители Барнаула сообщают о том, что неизвестный мужчина ворвался в квартиру пожилой жительницы города и ограбил ее.

О происшествии сообщила одна из подписчиц группы «Инцидент Барнаул» в социальной сети «Вконтакте». По ее словам, в настоящий момент в Железнодорожном районе, на улице Свердлова, 75 работают полицейские, кинологи, а также люди в гражданском. Они обходят дома на Новоугольной, 24 и 25.

По неподтвержденной пока информации, около полудня в одну из квартир дома на улице Свердлова, 75 ворвался неизвестный мужчина. Он ударил бабушку по голове и похитил все ее золотые украшения, 30 тысяч рублей и даже прихватил мелочь.

Известны приметы злоумышленника: на вид 30 лет, рост 195 сантиметров. Во время нападения был одет в черную куртку, черные штаны и шапку-ушанку.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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