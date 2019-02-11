2019-02-11T13:41:41+03:00
Общество

Бюст Михаила Калашникова отлили в Белокурихе из шоколада

Анна СЕМИНА
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Музей шоколада, расположенный в Белокурихе-2, выставил на всеобщее обозрение новый экспонат – бюст оружейника Михаила Калашникова, исполненный в шоколаде.

Помимо этого попробовать на зубок можно шоколадный автомат Калашникова, патроны к нему, бляшку со звездой и погоны. Автором задумки является скульптор Владимир Войчишин. Необычную идею он решил воплотить в жизнь в честь приближающегося 100-летия Михаила Калашникова.

– Увидев по телевизору передачу про столетие нашего великого земляка Михаила Тимофеевича, решил сделать и в честь него бюст. Сначала лепил из пластилина. Кропотливо прорабатывал мелкие детали: герб Российской Федерации, патроны, автомат… К слову, патроны, хоть и выглядят настоящими, но вполне съедобны, выполнены из шоколада, а сверху покрыты золотой пищевой краской. Изделие из бельгийского шоколада весит около 400 грамм, - рассказал порталу biysk-ok.ru сам Владимир Войчишин.

Ранее он уже создал бюсты таких знаменитостей как Василий Шукшин, Николай Рерих, Николай Гоголь и другие.

ИСТОЧНИК KP.RU

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