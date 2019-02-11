Девушка пострадала в серьезном ДТП в центре Барнаула
Серьезная авария произошла в Барнауле на Площади Победы сегодня, 11 февраля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 21-летняя девушка.
Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, авария произошла в 12 часов 40 минут. Водитель автомобиля Opel Corsa не уступил дорогу автобусу маршрута №60, который и врезался в иномарку. От удара пострадала пассажирка легкового автомобиля.
Тем временем, горожане активно обсуждают эту аварию в сообществе «Barnaul 22».
– Авария на перекрестке Ленина-Анатолия прошлой осенью научила меня смотреть по сторонам даже тогда, когда я прав и еду на зеленый, – написал Сергей Абрамов.
Другие комментаторы пишут, что в деталях ДТП помогут разобраться записи с камер видеонаблюдения. Барнаульцы утверждают, что в этом месте установлено сразу несколько камер.
ИСТОЧНИК KP.RU