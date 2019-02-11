2019-02-11T12:42:38+03:00
Происшествия

Девушка пострадала в серьезном ДТП в центре Барнаула

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Девушка пострадала в серьезном ДТП в центре БарнаулаДевушка пострадала в серьезном ДТП в центре БарнаулаФото: со страницы vk.com/barneos22
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Серьезная авария произошла в Барнауле на Площади Победы сегодня, 11 февраля. В результате дорожно-транспортного происшествия пострадала 21-летняя девушка.

Как рассказали в отделении пропаганды ГИБДД Барнаула, авария произошла в 12 часов 40 минут. Водитель автомобиля Opel Corsa не уступил дорогу автобусу маршрута №60, который и врезался в иномарку. От удара пострадала пассажирка легкового автомобиля.

Тем временем, горожане активно обсуждают эту аварию в сообществе «Barnaul 22».

– Авария на перекрестке Ленина-Анатолия прошлой осенью научила меня смотреть по сторонам даже тогда, когда я прав и еду на зеленый, – написал Сергей Абрамов.

Другие комментаторы пишут, что в деталях ДТП помогут разобраться записи с камер видеонаблюдения. Барнаульцы утверждают, что в этом месте установлено сразу несколько камер.

ИСТОЧНИК KP.RU

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