Житель Славгорода расстрелял окна дома своего знакомого
Обычная бытовая ссора между тремя мужчинами, которая произошла в Славгороде 7 февраля, закончилась тем, что один из участников конфликта расстрелял из ружья окна частного дома.
Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 44-летний житель Славгорода находился в гостях у своего знакомого. Во время распития спиртных напитков между ним и еще одним гостем вспыхнул конфликт. После ссоры один из мужчин покинул застолье. Буквально через несколько минут он вернулся к дому знакомого, но уже с ружьем 12-го калибра. В итоге он дважды выстрелил в одно из окон дома.
Прибывшие на место полицейские изъяли у задержанного два охотничьих ружья ИЖ-43 и МР-153, а также патроны.
В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.
ИСТОЧНИК KP.RU