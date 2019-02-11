2019-02-11T12:19:21+03:00
Происшествия

Житель Славгорода расстрелял окна дома своего знакомого

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Житель Славгорода расстрелял окна дома своего знакомогоЖитель Славгорода расстрелял окна дома своего знакомогоФото: предоставлено пресс-службой
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Обычная бытовая ссора между тремя мужчинами, которая произошла в Славгороде 7 февраля, закончилась тем, что один из участников конфликта расстрелял из ружья окна частного дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, 44-летний житель Славгорода находился в гостях у своего знакомого. Во время распития спиртных напитков между ним и еще одним гостем вспыхнул конфликт. После ссоры один из мужчин покинул застолье. Буквально через несколько минут он вернулся к дому знакомого, но уже с ружьем 12-го калибра. В итоге он дважды выстрелил в одно из окон дома.

Прибывшие на место полицейские изъяли у задержанного два охотничьих ружья ИЖ-43 и МР-153, а также патроны.

В настоящее время по данному факту проводится доследственная проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Известно, что ранее мужчина привлекался к уголовной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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