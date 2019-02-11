Рога марала не пропустили на границе Казахстана и Алтая

11 Февр. 12:16 2019-02-11T15:36:19+03:00

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На прошедшей неделе инспектор Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай не допустил провоз через государственную границу партии рогов марала.

Незаконную партию окостенелых рогов марала весом 30 килограммов задержали на границе Республики Казахстан и России в Третьяковском районе Алтайского края. Загвоздка заключалась в том, что у перевозчика не оказалось при себе ветеринарного сертификата Таможенного союза, который бы подтверждал, что продукция безопасна.

- Это является нарушением Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля, - объясняют в пресс-службе профильного ведомства.

Как итог – партию рогов на территорию Российской Федерации не пустили. Ее вернули в место отправления – Республику Казахстан.

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ИСТОЧНИК KP.RU