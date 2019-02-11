Рога марала не пропустили на границе Казахстана и Алтая
На прошедшей неделе инспектор Управления Россельхознадзора по Алтайскому краю и Республике Алтай не допустил провоз через государственную границу партии рогов марала.
Незаконную партию окостенелых рогов марала весом 30 килограммов задержали на границе Республики Казахстан и России в Третьяковском районе Алтайского края. Загвоздка заключалась в том, что у перевозчика не оказалось при себе ветеринарного сертификата Таможенного союза, который бы подтверждал, что продукция безопасна.
- Это является нарушением Положения о Едином порядке осуществления ветеринарного контроля, - объясняют в пресс-службе профильного ведомства.
Как итог – партию рогов на территорию Российской Федерации не пустили. Ее вернули в место отправления – Республику Казахстан.
Читайте также:
Розы, раки, рога марала: что не пропустили через российскую границу
ИСТОЧНИК KP.RU