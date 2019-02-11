Проспект Строителей в Барнауле встал из-за двух аварий
Первое дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Строителей между железнодорожным переездом и улицей Челюскинцев.
Об этой аварии написали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул». Известно, что столкнулись фура и легковой автомобиль. О возможных пострадавших информации нет. В отделении пропаганды ГИБДД Барнаула не располагают данными о случившемся ДТП.
Очевидцы сообщают, что из-за аварии оказались заняты две полосы. Движение на данном участке сильно затруднено.
Позднее появилась информация об еще одном ДТП на проспекте Строителей, но на этот раз в районе площади Победы.
В отделении пропаганды ГИБДД Барнаула рассказали, что водитель автомобиля Opel Corsa не уступил дорогу пассажирскому автобусу маршрута №60. В результате аварии пострадала 21-летняя пассажирка иномарки. Также на месте аварии образовался серьезный затор.
ИСТОЧНИК KP.RU