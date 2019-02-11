2019-02-11T12:29:48+03:00
Происшествия

Проспект Строителей в Барнауле встал из-за двух аварий

Алексей КУЧЕРЯВЫХ
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Две аварии на проспекте Строителей в Барнауле существенно затруднили движениеДве аварии на проспекте Строителей в Барнауле существенно затруднили движениеФото: со страницы vk.com/incident_22
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Первое дорожно-транспортное происшествие произошло на проспекте Строителей между железнодорожным переездом и улицей Челюскинцев.

Об этой аварии написали очевидцы в сообществе «Инцидент Барнаул». Известно, что столкнулись фура и легковой автомобиль. О возможных пострадавших информации нет. В отделении пропаганды ГИБДД Барнаула не располагают данными о случившемся ДТП.

Очевидцы сообщают, что из-за аварии оказались заняты две полосы. Движение на данном участке сильно затруднено.

Позднее появилась информация об еще одном ДТП на проспекте Строителей, но на этот раз в районе площади Победы.

В отделении пропаганды ГИБДД Барнаула рассказали, что водитель автомобиля Opel Corsa не уступил дорогу пассажирскому автобусу маршрута №60. В результате аварии пострадала 21-летняя пассажирка иномарки. Также на месте аварии образовался серьезный затор.

ИСТОЧНИК KP.RU

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