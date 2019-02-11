2019-02-11T11:35:20+03:00
Происшествия

Парень обокрал пивбар после того, как не смог устроиться туда на работу

Анна СЕМИНА
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19-летний селянин украл более 17 тысяч рублей19-летний селянин украл более 17 тысяч рублейФото: Анна СЕМИНА
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19-летний парень обчистил кассу пивбара в Майминском районе Республики Алтай после того, как ему отказали в трудоустройстве.

В полицию обратился предприниматель, которому принадлежит питейное заведение. Он рассказал, что некий злоумышленник пробрался в его бар и украл из кассы более 17 тысяч рублей. В помещение он проник, разбив стеклопакет входной двери.

Эксперты изъяли с места происшествия следы рук и обуви злоумышленника. Денежный ящик же обнаружили недалеко от этого же бара. Предполагаемого воришку установили быстро. Им оказался 19-летний парень с криминальным прошлым. Уже во время допроса он во всем сознался.

- Молодой человек рассказал, что пару дней назад пытался устроиться в этот бар на работу. Но ему отказали, тогда он решил отомстить – украсть деньги из кассы. Чтобы остаться неузнанным он вырезал маску из шапки, а пальцы обмотал скотчем, - рассказывают в ГУ МВД России по Республике Алтай.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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