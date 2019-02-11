Парень обокрал пивбар после того, как не смог устроиться туда на работу
19-летний парень обчистил кассу пивбара в Майминском районе Республики Алтай после того, как ему отказали в трудоустройстве.
В полицию обратился предприниматель, которому принадлежит питейное заведение. Он рассказал, что некий злоумышленник пробрался в его бар и украл из кассы более 17 тысяч рублей. В помещение он проник, разбив стеклопакет входной двери.
Эксперты изъяли с места происшествия следы рук и обуви злоумышленника. Денежный ящик же обнаружили недалеко от этого же бара. Предполагаемого воришку установили быстро. Им оказался 19-летний парень с криминальным прошлым. Уже во время допроса он во всем сознался.
- Молодой человек рассказал, что пару дней назад пытался устроиться в этот бар на работу. Но ему отказали, тогда он решил отомстить – украсть деньги из кассы. Чтобы остаться неузнанным он вырезал маску из шапки, а пальцы обмотал скотчем, - рассказывают в ГУ МВД России по Республике Алтай.
По данному факту возбуждено уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU