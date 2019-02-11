Жительница Алтайского края потеряла 15 тысяч рублей в погоне за «призом»

СЕГОДНЯ 11:07 2019-02-11T11:07:14+03:00

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Жительница Первомайского района Алтайского края потеряла 15 тысяч рублей после того, как попалась на уловку мошенников. Женщина поверила, что может выиграть денежный приз.

Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, сначала обманутой женщине пришло сообщение в одной из социальных сетей со страницы ее знакомой. В сообщение было написано, что банк в связи с юбилеем проводить розыгрыш призов по 2 тысячи рублей. Чтобы стать участником этого конкурса необходимо указать номер карты, а также CVC-код. В итоге потерпевшая сообщила эти данные, а после этого с ее банковской карты списали 15 тысяч рублей.

В настоящее время по данному факту возбудили уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

ИСТОЧНИК KP.RU