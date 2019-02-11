Семья, пострадавшая от угарного газа, отказалась от жилья из-за запаха и тараканов

СЕГОДНЯ 11:00 2019-02-11T11:00:23+03:00

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Бийская семья Ларионенко, которая отравилась угарным газом в своем аварийном доме, после лечения из больницы вернулась все в то же опасное жилье. Спустя пару дней горадминистрация предложила супругам и двум детям однушку в доме № 19 по улице В.Максимовой. Но от этого жилья они были вынуждены отказаться.

Бийчане после пожара отказались от предоставленной квартиры .Видео: Бийское ТВ

По словам Ирины Ларионенко, причиной отказа стали ужасные условия - тараканы, плохой запах и сломанные окна. Ослабленным детям в такой квартире жить крайне нежелательно.

- Я спросила, есть ли в подменном фонде другие дома? Сотрудник администрации сказала, что нет, и предложила написать заявление об отказе. Я не стала подписывать, отдала ключи и ушла, - рассказала женщина.

В администрации Бийска говорят, что в подменном фонде не так много квартир, и считают, что предложенное жилье вполне подходит в качестве временного. И его вновь предложат Ларионенко после небольшого ремонта. Вопрос с постоянным жильем будет решаться после того, как определят судьбу их аварийного дома.

А пока супруги каждую ночь дежурят у печки, чтобы не допустить повторения трагедии, пишет «Бийский рабочий».

Напомним, ЧП в аварийном доме № 27 по пер. Партизанскому произошло в ночь с 1 на 2 февраля. Обвалившийся кирпич заблокировал дымоход, и угарный газ начал поступать в квартиру. В итоге вся семья угодила в больницу. Что самое страшное, чиновники знали о том, что в доме жить небезопасно, но ничего не предприняли. Во время одного из визитов в администрацию жильцы услышали от них: «Желаем не сгореть за зиму».

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ИСТОЧНИК KP.RU