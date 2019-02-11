Жители алтайского села Тюменцево добились расчистки дна озера

СЕГОДНЯ 10:34 2019-02-11T10:34:40+03:00

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Уже в текущем 2019 году в селе Тюменцево Алтайского края приступят к очистке озера Колядинское, которое в последние годы стало превращаться в болото.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, озеро стало терять свой первозданный вид из-за освоения прилегающей к нему территории. Со временем в водоеме нарушился естественный экологический баланс и стабильность водной экосистемы.

Чтобы спасти озеро от постепенно превращения в болото, в рамках реализации национального проекта «Экология» принято решение расчистить дно озера. Как отмечают специалисты, эти меры позволят уменьшить заиление и зарастание озера, восстановят его естественный водообмен.

Кроме этого расчистка озера позволить решить еще одну проблему. В настоящее время постоянный зимний дефицит кислорода в водоеме приводит к массовому вымиранию рыбы.

В Минприроде края считают, что улучшение экологического состояния водоема обеспечит благоприятные условия для проживания вблизи озера.

ИСТОЧНИК KP.RU