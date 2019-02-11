Жители алтайского села Тюменцево добились расчистки дна озера
Уже в текущем 2019 году в селе Тюменцево Алтайского края приступят к очистке озера Колядинское, которое в последние годы стало превращаться в болото.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, озеро стало терять свой первозданный вид из-за освоения прилегающей к нему территории. Со временем в водоеме нарушился естественный экологический баланс и стабильность водной экосистемы.
Чтобы спасти озеро от постепенно превращения в болото, в рамках реализации национального проекта «Экология» принято решение расчистить дно озера. Как отмечают специалисты, эти меры позволят уменьшить заиление и зарастание озера, восстановят его естественный водообмен.
Кроме этого расчистка озера позволить решить еще одну проблему. В настоящее время постоянный зимний дефицит кислорода в водоеме приводит к массовому вымиранию рыбы.
В Минприроде края считают, что улучшение экологического состояния водоема обеспечит благоприятные условия для проживания вблизи озера.
ИСТОЧНИК KP.RU