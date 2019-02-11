Виктор Томенко назначил нового заместителя
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил себе нового заместителя. Им стал Денис Губин.
В должность заместителя председателя правительства региона он официально вступит 12 февраля. О Губине известно, что у него уже есть достаточный опыт в научных учреждениях и органах исполнительной власти. Помимо этого он руководил коммерческими и общественными организациями.
С 2009 по 2012 год он работал в администрации президента РФ на должности заместителя начальника департамента по работе с регионами СФО и ДФО в Управлении президента РФ по внутренней политике.
Высшее образование Денис Губин получал в Москве, в Национальном институте имени Екатерины Великой. А вот трудовой стаж у него начался в Институте почвоведения и фотосинтеза Академии наук СССР более 30 лет назад.
Предыдущее место службы Губина – руководство направлением по взаимодействию с органами власти и общественными организациями в публичном акционерном обществе «Интер РАО ЕЭС».
ИСТОЧНИК KP.RU