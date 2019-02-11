Виктор Томенко назначил нового заместителя

СЕГОДНЯ 10:19 2019-02-11T10:19:53+03:00

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Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил себе нового заместителя. Им стал Денис Губин.

В должность заместителя председателя правительства региона он официально вступит 12 февраля. О Губине известно, что у него уже есть достаточный опыт в научных учреждениях и органах исполнительной власти. Помимо этого он руководил коммерческими и общественными организациями.

С 2009 по 2012 год он работал в администрации президента РФ на должности заместителя начальника департамента по работе с регионами СФО и ДФО в Управлении президента РФ по внутренней политике.

Высшее образование Денис Губин получал в Москве, в Национальном институте имени Екатерины Великой. А вот трудовой стаж у него начался в Институте почвоведения и фотосинтеза Академии наук СССР более 30 лет назад.

Предыдущее место службы Губина – руководство направлением по взаимодействию с органами власти и общественными организациями в публичном акционерном обществе «Интер РАО ЕЭС».

ИСТОЧНИК KP.RU